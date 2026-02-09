Migration in VS: So viel Kroatien steckt im NK Zagreb Villingen und NK Hajduk VS

Migration, Integration und Fußball prägen Villingen-Schwenningen. Der NK Zagreb Villingen und NK Hajduk VS zeigen, wie kroatische Identität im Amateurfußball heute gelebt wird.
In den letzten Jahrzehnten kamen viele Gastarbeiter nach Deutschland – auch nach Villingen-Schwenningen. Mit ihnen kamen auch viele Kulturen in die Doppelstadt. Über die Jahre entstanden Communities oder Fußballvereine, in denen Menschen derselben Herkunft zusammenkommen. Heutzutage sind solche Vereine immer weniger vertreten. Mit dem NK Zagreb Villingen und dem NK Hajduk VS gibt es jedoch noch zwei Vereine, die kroatische Wurzeln tragen. Doch wie viel Kroatien steckt wirklich in diesen beiden Fußballteams? Wir haben bei beiden Vereinen nachgefragt.