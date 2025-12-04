Das Projekt „MeBeOn“hilft Frauen mit einem Migrationshintergrund im Kreis Calw.
Drei Frauen aus der Ukraine und Syrien machten auf beeindruckende Weise deutlich, wie wertvoll und wichtig Integrationsbemühungen durch kompetente Netzwerke und Projekte sein können. Gefeiert wurde im Haus der Kirche ein solches Projekt mit dem Namen „MeBeOn“, das von 2023 bis heute an sechs Standorten im Landkreis angeboten wurde. Es wurde speziell nur für Frauen, die gleichzeitig eine Migrationserfahrung haben, konzipiert.