Migration: Frankreichs Küstenwache rettet 223 Migranten aus Ärmelkanal

1 Nach wie vor versuchen viele Migranten über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu gelangen. (Archivbild). Foto: Sameer Al-Doumy/AFP/dpa

Unvermindert versuchen Migranten in großer Zahl, über den Ärmelkanal nach Großbritannien zu gelangen. Schleuser lassen oft viel zu viele Menschen in kleine Boote, die dann in Seenot geraten.









Boulogne/Dunkerque - Frankreichs Küstenwache hat im Ärmelkanal binnen 48 Stunden 223 Migranten aus Seenot gerettet. Auf dem Weg Richtung Großbritannien seien mehrere der mit Migranten meist überladenen kleinen Boote in Probleme geraten, teilte die maritime Präfektur mit. Rettungsschiffe brachten die Schiffbrüchigen in die nordfranzösischen Häfen in Boulogne und Dunkerque.