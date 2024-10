Migration: Frankreich: Weiter Grenzkontrollen gegen Migration

1 Frankreichs neuer Premier Barnier will an Grenzkontrollen zur Abwehr von Migranten festhalten. Foto: Thibault Camus/AP/dpa

Frankreich will zur Eindämmung der Migration an Grenzkontrollen festhalten. Auch hat Premier Barnier eine Verlängerung der Abschiebehaft angekündigt, um mehr Ausländer abzuschieben.









Paris - Frankreich will an den Kontrollen an seinen Grenzen festhalten, um die irreguläre Migration einzudämmen. Es werde "so lange wie nötig" kontrolliert, im Einklang mit den europäischen Regeln und so, wie es Deutschland auch beschlossen habe, sagte Premierminister Michel Barnier in seiner Regierungserklärung in Paris. Außerdem solle die europäische Grenzschutzagentur Frontex gestärkt werden, um die EU-Außengrenzen besser zu überwachen, sagte Barnier.