Migration: Deutschland plant mit Partnern Return Hubs in Drittstaaten

Mit vier EU-Ländern tut Deutschland sich zusammen. Zusammen wollen sie abgelehnte Asylbewerber in Rückkehrzentren außerhalb der EU abschieben. Doch wohin?
Nikosia - Deutschland will die Idee von Rückführungszentren für abgelehnte Asylbewerber in Drittstaaten mit vier anderen EU-Ländern vorantreiben. Dafür seien heute in einer Arbeitsgruppe mit Griechenland, Österreich, Dänemark und der Niederlande Vereinbarungen getroffen worden, sagte der CSU-Politiker bei einem Treffen der EU-Innenminister in der zyprischen Hauptstadt Nikosia. Die Europäische Kommission soll den Prozess zudem begleiten.