Der Kanzler redet über Migration und konstatiert «im Stadtbild noch dieses Problem». Grünen-Chef Banaszak nennt das respektlos - und fordert eine Entschuldigung.
Berlin - Grünen-Chef Felix Banaszak hat Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) wegen einer umstrittenen Äußerung über Migration im Stadtbild zu einer Entschuldigung aufgefordert. "Wenn der Bundeskanzler von einem Stadtbild auf die Notwendigkeit weiterer Abschiebungen schließt, dann sendet er ein fatales Signal. Das ist respektlos. Das ist gefährlich. Und das ist eines Kanzlers unwürdig", sagte Banaszak der Deutschen Presse-Agentur.