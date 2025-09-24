Mietvertrag nicht verlängert: So geht es mit der Nagolder Insel-Bar weiter

In der „Insel“ am Waldach-Ufer sind die Umzugsarbeiten im vollen Gange. Nach fünf Jahren schließt das beliebte Lokal und zieht mit neuem Namen in die Alte Post um.
Tische und Stühle sind bereits weitestgehend ausgeräumt, der Umzug in der „Insel“ ist deutlich zu sehen. Fünf Jahre nach ihrer Eröffnung bricht sie zu neuen Ufern auf: In die alte Post, im Herzen der Stadt. Leider wurde der Fünf-Jahres-Vertrag des Lokals nicht mehr verlängert. Doch mit zahlreichen Fürsprechern, darunter Oberbürgermeister Jürgen Großmann, findet Betreiberin Tanja Köhler mit ihrem beliebten Konzept nun ein neues Zuhause.