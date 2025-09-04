Mietvertrag läuft aus: Was wird aus dem ehemaligen Hohner-Heim?

Der Landkreis Tuttlingen hat den Mietvertrag für das ehemalige Hohner-Heim als Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Trossingen gekündigt. Das plant die Stadt.
Das Gebäude, das bislang als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird, hat laut Sabine Felker-Henn von der städtischen Pressestelle eine lange Geschichte: Bis 2006 war es ein Pflegeheim, anschließend stand es mehrere Jahre leer, bevor es 2015 reaktiviert wurde, um geflüchteten Menschen Unterkunft zu bieten. „Im kommenden Frühjahr endet diese Nutzung.“