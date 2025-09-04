Mietvertrag läuft aus: Was wird aus dem ehemaligen Hohner-Heim?

Der Landkreis Tuttlingen hat den Mietvertrag für das ehemalige Hohner-Heim als Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Trossingen gekündigt. Das plant die Stadt.

Das Gebäude, das bislang als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird, hat laut Sabine Felker-Henn von der städtischen Pressestelle eine lange Geschichte: Bis 2006 war es ein Pflegeheim, anschließend stand es mehrere Jahre leer, bevor es 2015 reaktiviert wurde, um geflüchteten Menschen Unterkunft zu bieten. „Im kommenden Frühjahr endet diese Nutzung.“

Auch wenn noch offen sei, was aus dem Gebäude wird, so soll aus Teilen der Mieteinnahmen durch die Vermietung als Flüchtlingsunterkunft, etwas Positives resultieren. „In seiner nächsten Sitzung beschäftigt sich der Gemeinderat mit der Gründung einer Bürgerstiftung – öffentlich wurde darüber schon in den Sitzungen im November 2023 und im Januar 2025 gesprochen“, sagt sie auf Anfrage. Damals wurde bei der Verlängerung des Mietvertrages für die Sammelunterkunft der Grundsatzbeschluss gefasst, eine Bürgerstiftung zu gründen. Dafür braucht es jetzt eine Satzung. Die Beschlussfassung ist für September vorgesehen.

Der Entwurf für die Satzung sehe vor, dass die Stiftung „das Gemeinwesen in Trossingen unterstützen, anregen und lebendig halten soll – durch das Einwerben von Spenden und Zustiftungen sowie durch die Förderung von Projekten, die bürgerschaftliches Engagement ermöglichen“. Besonders junge Menschen sollen ermutigt werden, Verantwortung zu übernehmen.

Der Grundstock

Als Grundstock sind Mittel in Höhe von 61 116 Euro aus dem aufgelösten „Deutsch-Namibischen Hilfsfonds Quandt“ vorgesehen. Hinzu kommen 299 250 Euro aus Teilen der Mieteinnahmen, die die Stadt für die Nutzung des ehemaligen Dr.-Karl-Hohner-Heims als Flüchtlingsunterkunft durch den Landkreis bekommen habe. Diese Beträge sollen die dauerhafte Erfüllung des Stiftungszwecks sicherstellen. „Hierbei ist es aber wichtig zu betonen, dass wir von einem Entwurf sprechen. Maßgeblich ist jedoch die Entscheidung des Gemeinderats in der nächsten Sitzung“, so Felker-Henn.

Das Gebäude sei sehr in die Jahre gekommen: Die Technik wie auch die Heizungsanlage seien veraltet und der Bau stark abgewohnt. „Ob ein Abriss sinnvoll sein könnte, ist eine Option, die im weiteren Verfahren geprüft werden muss – festgelegt ist jedoch noch nichts.“

Baustelle des Kindergartens, der in der ehemaligen Caféteria des alten Hohner-Heims entsteht. Auf dem Foto zu sehen ist Elektriker Andreas Efinger. Foto: Ingrid Kohler

Die Stadt setze derzeit mit dem Bürgerbeteiligungsverfahren zur Umgestaltung des Rudolf-Maschke-Platzes ein wichtiges Zeichen. „Die Resonanz aus der Stadtgesellschaft ist groß. Am ersten Bürgerworkshop haben sich Menschen aus ganz verschiedenen Bereichen der Gesellschaft und aller Altersklassen beteiligt“, so Bürgermeisterin Susanne Irion. Die Trossinger und Trossingerinnen sollen auch beteiligt werden, wenn es um die Zukunft des ehemaligen Pflegeheims geht.

Bürgerbeteiligung geplant

Wie die Beteiligung konkret gestaltet werde, stehe noch nicht fest. Eine Bürgerinitiative habe bereits vor einigen Jahren ihr Interesse signalisiert, diesen Prozess mitzugestalten. „Darauf kommen wir natürlich gerne zurück. Unser Ziel ist es, für die Fläche eine sinnvolle Nutzung zu finden, die sich in das Wohngebiet einfügt“, so Irion weiter. Ein erster Schritt in eine positive Entwicklung ist bereits sichtbar: In einem Nebengebäude des Komplexes entsteht aktuell ein moderner Kindergarten. Bürgermeisterin Irion ist zuversichtlich, dass dies erst der Anfang für die Weiterentwicklung ist und betont: „Es gibt keinen Zeitdruck. Zunächst wird die Bürgerstiftung gegründet und der Maschke-Platz neu gestaltet. Im Anschluss werden wir uns gemeinsam mit der Bürgerschaft dem Gelände der ehemaligen Flüchtlingsunterkunft widmen“.