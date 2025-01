Mietspiegel für Jungingen: Übersicht über Mietpreise bleibt weiterhin online verfügbar

1 Wer in Jungingen als Mieter wohnt – oder es werden möchte – kann sich weiter online einen Eindruck über die Mietpreise in der Gemeinde verschaffen. Foto: Alexander Kauffmann

Die Möglichkeit, sich im Internet detailliert über die Mietpreise in der Gemeinde informieren zu können, wird weiter gegeben sein: Bei der jüngsten Sitzung des Gemeinderats wurde der Entwurf für den qualifizierten Mietspiegel für 2025 anerkannt.









Wie tief muss man in die Tasche greifen, wenn man nach Jungingen in eine Mietwohnung ziehen möchte? Wie hoch sind eigentlich die Mieten in der Gemeinde und wo bekommt man einen Überblick? Genau um solche Fragen zu beantworten, hat die Gemeinde erstmals im Jahr 2020 – in kommunaler Zusammenarbeit mit der Stadt Hechingen und den Gemeinden Rangendingen und Haigerloch – einen qualifizierten Mietspiegel erstellt, der im Internet abrufbar ist.