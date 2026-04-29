Mietrecht: Kabinett berät über beschränkte Indexmieterhöhungen

Kurzzeitmiete und Möblierung als Schlupfloch für hohe Preise? Die Bundesregierung möchte Mieterinnen und Mieter vor unfairen Praktiken schützen und macht neue Vorgaben für Indexmieten.
Berlin - Das Bundeskabinett berät an diesem Mittwoch über eine Reform, die Mieterinnen und Mieter vor hohen Kosten schützen und Obdachlosigkeit verhindern soll. Der Entwurf, der den Bundestag noch passieren muss, sieht strengere Vorgaben für Vermieter vor. Er zielt unter anderem darauf ab, weniger Ausnahmen von der Mietpreisbremse zuzulassen.