1 Voll im Gange sind Holzbauarbeiten für die neun Mietwohnungen in Fischbach. Foto: Albert Bantle

In Niedereschach sind die Mietpreise in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen. Deshalb freut sich die Gemeinde, wenn in neue Gebäude mit Mietwohnungen investiert wird – wie beim aktuellen Beispiel in Fischbach.









Mietwohnungen sind auch in Niedereschach knapp. Vor diesem Hintergrund sind in Niedereschach die Mietpreise in den vergangenen Jahren kontinuierlich gestiegen und für manche Haushalte finanziell fast nicht mehr verkraftbar.