Mietmarkt im Landkreis Lörrach: Wohnungsnot mit politischer Sprengkraft

„Der Wohnungsmarkt wird zunehmend prekär“: Dieses Empfinden vieler Menschen im Landkreis Lörrach unterlegte Thomas Nostadt, Geschäftsführer der Städtischen Wohnbaugesellschaft Lörrach im Schopfheimer Gemeinderat mit Zahlen; Schopfheim ist gemeinsam mit der Stadt Lörrach und der Sparkasse Lörrach-Rheinfelden Gesellschafter: 678 Haushalte mit etwa 2000 Menschen stehen allein auf der „Schopfheimer“ Warteliste, insgesamt sind dort etwa 2700 Haushalte gelistet.