Mieter unter Druck: Immer mehr möblierte Wohnungen - reguläres Mietangebot sinkt

Bei der Suche nach einer Mietwohnung in Deutschland ist die Konkurrenz groß - und reguläre Angebote werden knapper. Viele Inserate haben für Mieter einen Haken. Wie die Politik gegensteuern will.
Kiel - Mehr möblierte Wohnungen, weniger reguläre Mietangebote: Wer in deutschen Städten eine Wohnung sucht, trifft bei Inseraten auf üblichen Immobilienportalen zunehmend auf starke Einschränkungen. Das zeigen Daten des Kiel Institut für Weltwirtschaft (IfW), das regelmäßig den Mietindex GREIX herausgibt.