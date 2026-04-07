Mieten und Kaufen in Schramberg: So ist Lage auf dem Wohnungsmarkt

In Schrambergs Talstadt gibt es Leerstände, anderswo steigt die Nachfrage. Der Wohnungsmarkt zeigt deutliche Unterschiede zwischen den Stadtteilen.
Der Wohnungsmarkt in Schramberg ist durchwachsen. Wer mieten oder kaufen möchte, triff auf ein überschaubares Angebot. So weisen die Platzhirsche der Vermittlungsportale (Immoscout und Immowelt) bei einer Abfrage im Internet Ende März für Schramberg zwischen 17 und 21 Mietangebote, beziehungsweise zwischen 59 und 79 Verkaufsangebote von Häusern oder Eigentumswohnungen als Ergebnis aus. Und wer die Webseite der Schramberger Wohnungsbau GmbH (SWB) aufsuchte, stieß auf ein mehr als karges Angebot: Eine Drei-Zimmer-Wohnung für 139 000 Euro, und zwei Pkw-Stellplätze gab es dort mieten. Obwohl die SWB, bei der die Stadt Schramberg Mehrheitsgesellschafterin ist, laut ihrer Webseite (Stand 31. Dezember 2024) 287 Mietwohnungen im Bestand hat und 35 Eigentümergemeinschaften mit 442 Wohn- und Gewerbeeinheiten verwaltet.