Mieten und Kaufen in Schramberg: So ist Lage auf dem Wohnungsmarkt

Der Wohnungsmarkt in Schramberg ist durchwachsen. Wer mieten oder kaufen möchte, triff auf ein überschaubares Angebot. So weisen die Platzhirsche der Vermittlungsportale (Immoscout und Immowelt) bei einer Abfrage im Internet Ende März für Schramberg zwischen 17 und 21 Mietangebote, beziehungsweise zwischen 59 und 79 Verkaufsangebote von Häusern oder Eigentumswohnungen als Ergebnis aus. Und wer die Webseite der Schramberger Wohnungsbau GmbH (SWB) aufsuchte, stieß auf ein mehr als karges Angebot: Eine Drei-Zimmer-Wohnung für 139 000 Euro, und zwei Pkw-Stellplätze gab es dort mieten. Obwohl die SWB, bei der die Stadt Schramberg Mehrheitsgesellschafterin ist, laut ihrer Webseite (Stand 31. Dezember 2024) 287 Mietwohnungen im Bestand hat und 35 Eigentümergemeinschaften mit 442 Wohn- und Gewerbeeinheiten verwaltet.

Warteliste bei der SWB „Aktuell hat die SWB eine Warteliste, auf der sich derzeit viele Familien mit drei oder mehr Kindern befinden. Da unser Bestand an Vierzimmerwohnungen jedoch sehr gering ist und es in diesem Segment nur wenig Fluktuation gibt, können wir die bestehende Nachfrage momentan nicht decken“, teilt SWB-Geschäftsführer Max Ruess auf Anfrage mit. Zudem stünden mehrere Senioren auf der Warteliste, die eine preisgünstige Wohnung suchen, bevorzugt im Erdgeschoss oder ersten Obergeschoss, idealerweise barrierefrei. „Auch in diesem Bereich ist das Angebot der SWB stark begrenzt, während die Nachfrage nach barrierefreiem und bezahlbarem Wohnraum weiterhin steigt“, ergänzt Ruess. Aufgrund der aktuellen Durchschnittsmieten sowie der politischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sei die Realisierung von Neubauten derzeit jedoch nicht möglich, weshalb die SWB sich darauf konzentriere, den bestehenden Wohnungsbestand zu modernisieren.

Aus Sicht der Mieter

Stefan Haller von der Anwaltskanzlei Neudeck & Haller ist Rechtsberater des Mietervereins Schramberg. „Die Höhe der Mieten schätze ich als moderat ein, was allerdings auch dem Umstand geschuldet ist, dass in vielen Altbauwohnungen ein nicht unerheblicher Sanierungsstau besteht“, erklärt Haller auf Anfrage. Das Mietenniveau in Sulgen dürfte etwas höher liegen, weil es dort zum einen mehr Wohnungen jüngeren Baujahrs und zum anderen eine etwas bessere Infrastruktur gebe. Haller rechnet nicht damit, dass durch die veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen Mieter und Bauherren in größerer Zahl in Zahlungsschwierigkeiten gerieten. Zum einen seien bei Bauvorhaben die Zahlungsverpflichtungen des Bauherrn regelmäßig durch entsprechende Kredite abgesichert. Zum anderen bestehe für Mieter, die ihre Arbeit aufgrund von betriebsbedingt ausgesprochenen Kündigungen verloren haben, ein tragfähiges soziales Netz durch die Zahlung von Arbeitslosengeld. „Wer in diesen Fällen aber bereits unter überdurchschnittlichen hohen Wohnkosten leidet, wird sich aber zumindest mittelfristig möglicherweise um günstigeren Wohnraum bemühen müssen“, so Haller.

Aus Sicht der Eigentümer

Der Haus- und Grundeigentümerverein Schramberg wird von der Kanzlei Mayer Kohler und Partner betreut und unterhält dort seine Geschäftsstelle. Das Angebot an Mietwohnungen im Verhältnis zur Nachfrage bezeichnet Rechtsanwalt Jürgen Bett als „normal“. Allerdings seien günstige Wohnungen mit guter Ausstattung in guter Lage mit einer Wohnfläche von 100 und mehr Quadratmetern eher selten. „Nach meiner Einschätzung sind Altbauwohnungen vor allem in der Talstadt öfter anzutreffen. Diese Wohnungen sind meist auch zu einem günstigen Mietpreis verfügbar“, erklärt Bett weiter. Man werde nicht umhin kommen, in der Talstadt gewisse Stadtgebiete zu „kategorisieren“. Hierbei sei festzustellen dass die Anzahl vermeintlich sozial schwächere Mieter zugenommen hat.

Mietnomaden?

Das früher mehr verbreitete Problem der sogenannten Mietnomaden sei derzeit nicht wieder aufgetreten. Gleichwohl habe die Anzahl offener Forderungen aus einem Wohnraummietverhältnis in Lauf der letzten Jahre zugenommen. „Dies mag auch mit den sinkenden frei verfügbaren Einkommen zusammenhängen. Möglicherweise ist dies aber auch Ausdruck einer neuen Werte-Entscheidung einer sich verändernden Bevölkerung.“

Die derzeitige wirtschaftliche Entwicklung führe zu vermehrten Zahlungsausfällen und damit einhergehend auch Zahlungsschwierigkeiten bei Vermietern und Mietern. Eine weitere Verschlechterung der wirtschaftlichen Rahmenbedingungen würde nach seinem Dafürhalten sicherlich zu einer Beeinträchtigung des gesamten Wohnungsmarktes führen. „Insgesamt ist die Marktstimmung als eher verhalten zu betrachten“, so Bett.

Aus Sicht der Investoren

Patrik Schuhmacher ist Geschäftsführer der Spittelbau GmbH. Das zahlenmäßige Angebot an Mietwohnungen schätzt er als gering ein. Zur Höhe der Mieten meint er auf Anfrage: „Neubau-Investoren und Investoren, die Wohnraum sanieren, erzielen zu wenig Erlös durch die hohen Baukosten und Vorschriften, für ältere und alleinstehende Menschen sind die Mieten zu hoch.“ Deshalb gebe es auch keine privatwirtschaftliche Perspektive für den Bau von Sozialwohnungen.

Kaufpreise werden fallen

Während in der Talstadt der Sanierungsstau und die Leerstände hoch seien, wäre es in den anderen Stadtteilen umgekehrt: Geringerer Sanierungsstau und niedrigere Leerstände. Entsprechend seien dort die Nachfrage und die Mietpreise höher als in der Talstadt. Von der Mieterstruktur her habe man in der Talstadt verglichen mit den anderen Stadtteilen mehr ältere Menschen und Einzelpersonen sowie einen hohen Anteil an Wohngeldberechtigten.

Auf die Frage, was durch die aktuelle allgemeine schlechte wirtschaftliche Entwicklung für die Miet- und Kaufpreisentwicklung zu erwarten sei, antwortet Schuhmacher: „Die Mietpreise werden sich seitwärts bewegen, die Kaufpreise werden fallen - außer beim Neubau, da wird eher das Angebot nochmals verringert.“