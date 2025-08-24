Trotz schwieriger Rahmenbedingungen ist die Wohnbau Lörrach erfolgreich. Nach der Geschäftsberichtsanalyse schaut unsere Zeitung auf den angespannten Mietwohnungsmarkt.
Die Wohnungsmarktsituation bleibe angespannt – eine Situation, die „politische Sprengkraft“ berge, erklärt die Wohnbau in ihrem Bericht für das Jahr 2024. Letztlich ließen sich die Probleme nur durch verstärkten Wohnungsneubau lösen, was angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen schwierig sei. Voraussichtlich könne der Bedarf an Wohnungen in den nächsten Jahren nicht gedeckt werden.