Trotz schwieriger Rahmenbedingungen ist die Wohnbau Lörrach erfolgreich. Nach der Geschäftsberichtsanalyse schaut unsere Zeitung auf den angespannten Mietwohnungsmarkt.

Die Wohnungsmarktsituation bleibe angespannt – eine Situation, die „politische Sprengkraft“ berge, erklärt die Wohnbau in ihrem Bericht für das Jahr 2024. Letztlich ließen sich die Probleme nur durch verstärkten Wohnungsneubau lösen, was angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen schwierig sei. Voraussichtlich könne der Bedarf an Wohnungen in den nächsten Jahren nicht gedeckt werden.

Anzahl der vorgemerkten Interessenten gesunken

Die Zahl der vorgemerkten Mietinteressenten (Haushalte) bei der Wohnbau Lörrach ist trotz angespannter Wohnungsmarktlage leicht gesunken auf 2679 Haushalte in Lörrach und auf 678 Haushalte in Schopfheim. Dieser Rückgang sei allerdings auf eine Software-Umstellung zurückzuführen, bei der Datensätze nicht übertragen werden konnten. Alle registrierten Nutzer waren gebeten worden, ihr Interesse in der neuen Software neu anzumelden. Dies habe zu einer zusätzlichen Bereinigung der Interessentendaten geführt.

Wo die Interessenten wohnen

Die meisten Interessenten wohnen bereits in Lörrach, Schopfheim oder Umgebung. Von außerhalb des Landkreises hat die Wohnbau im vergangenen Jahr lediglich rund elf Prozent der Interessenten verzeichnet.

Die Haushaltsgröße der Mietinteressenten

Die größte Nachfrage besteht wie im letzten Jahr bei Ein- und Zwei-Personenhaushalten. In beiden Städten bilden diese kleinen Haushalte rund 65 Prozent der Nachfrage ab.

Ein-Zimmer-Wohnungen wurden deutlich weniger gesucht, auch die Anfragen nach Drei-Zimmer-Wohnungen gingen zurück. Dafür stieg das Mietinteresse für Zwei-Zimmer-Wohnungen in Lörrach und Schopfheim stärker an.

Die Mieten bei der Wohnbau Lörrach

Die Sollmieten der Wohnbau Lörrach konnten im Jahr 2024 um rund 1,11 Millionen Euro gesteigert werden. Der Anstieg lässt sich zurückführen auf Wohnungsbezug in Neubauten und die Anmietung neuer Mieteinheiten sowie durch Mieterhöhungen im Bestand.

Die monatliche Durchschnittsmiete der Mietwohnungen beträgt 7,55 Euro für den Quadratmeter Wohnfläche. „Obwohl die Qualität unseres Bestands durch Neubau und Sanierung deutlich verbessert wurde, sind die Mieten in den letzten zehn Jahren lediglich um 23,8 Prozent gestiegen, also weniger als die Verbraucherpreise mit 26,9 Prozent Anstieg in der gleichen Zeit“, erläutert die Wohnbau.

Rund 94 Prozent ihrer Wohnungen können von Grundsicherungsbeziehern oder Bürgergeldempfängern gemietet werden: „Der Quadratmeterpreis von rund 61 Prozent unserer Wohnungen liegt unter 7,50 Euro pro Quadratmeter und die Mieten von rund 63 Prozent unserer Wohnungen liegen unter 550 Euro“, heißt es.

Mietausfälle im vergangenen Jahr

Angestiegen sind die Mietausfälle im Jahr 2024. Ausfälle entstanden, weil etwa 25 Tiefgaragenstellplätze sowie rund 60 offene Stellplätze nicht vermietet werden konnten. Außerdem entstünden bei Mieterwechseln in der Regel kurze Leerstandsphasen. Nachfragebedingt habe es dagegen keine Wohnungsleerstände gegeben.

Und: Auch im Jahr 2024 hätten Großsanierungsmaßnahmen und Wohnungsmodernisierungen zu Mietausfällen geführt.

Die Mieterfluktuation in den Wohnbau-Wohnungen

Die Mieterfluktuation habe im vergangenen Jahr einen „bemerkenswerten Tiefpunkt“ erreicht. Dieser Rückgang sei auf die außergewöhnlich angespannten Verhältnisse am Wohnungsmarkt zurückzuführen. Noch im Jahr 2010 lag die Fluktuationsrate bei 11,1 Prozent. Nun liege sie bei 5,8 Prozent: „Ein Rekordtief.“