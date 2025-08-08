Mieses Wetter, super Resonanz: So erlebte der Lahrer Musiker Nicolai Hoch seinen Aufritt auf Wacken

Mit „Setyoursails“ hat der Bassist auf einem der größten Metal-Festivals gespielt. Im Gespräch berichtet er, wie es zum Auftritt kam – und wie der Regen die Show beeinflusst hat.
Die beschauliche Gemeinde Wacken in Schleswig-Holstein wurde wieder Heimat von 85 000 Fans der harten Gitarrenmusik. Größen wie „Guns n’ Roses“, „Saxon“ oder „Papa Roach“ drückten sich das Mikrofon in die Hand. Einer der vielen Musiker war Nicolai Hoch aus Mietersheim. Mit der Band „Setyoursails“ spielte der 32-Jährige am Freitagnachmittag auf einer der elf Bühnen.