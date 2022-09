Miese Wetterprognosen in VS

1 Die Vorfreude ist groß, jetzt ist alles abgesagt – die Lange Tafel findet am Samstag, 17. September, nicht statt. Foto: Kratt

Das Wetter soll mies sein, die Laune ist es nach zunächst großer Vorfreude für manchen Doppelstädter damit sicher auch: Die "Lange Tafel" ist abgesagt.















Link kopiert

Villingen-Schwenningen - Es sollte ein weiterer Höhepunkt in den Feierlichkeiten des Jubiläumsjahres werden, wenn diesen Samstag rund 3000 Gäste zwischen Villingen und Schwenningen an der "Langen Tafel" mit 358 Tischen Platz genommen hätten – schon 2017 begeisterte dieses Format über alle Maßen.

Doch das angekündigte Wetter für Samstag, 17. September, macht diesem besonderen Open-Air-Event, auf das sich Bürgerinnen und Bürger sowie alle Beteiligten schon das ganze Jahr freuen, einen dicken Strich durch die Rechnung. Die Absage der Veranstaltung bei erwarteten fünf bis zehn Grad, hoher Regenwahrscheinlichkeit sowie Wind lassen keine andere Entscheidung zu, als der Geburtstagssause mit großem Festakt vor dem Hölzlekönig eine bedauernswerte und unumgängliche Absage zu erteilen, so die Stadtverwaltung.

Unvorstellbar

Eine feierliche Atmosphäre, ein gemütliches und ausgelassenes Beisammensein ist bei diesen Aussichten an so einer geplanten Bankettmeile nicht vorstellbar. Und auch Sicherheitsaspekte spielen eine Rolle, warum die Absage nicht vermeidbar sei.

Auf der Verbindungsstraße L173 lassen sich die Banketttische nicht vor Regen schützen und mobile Bauten, wie Pavillons oder Bewirtungswägen, nicht windsicher befestigen. Zudem wären alle Musiker, die Gruppen die sich lange vorbereitet haben, um zum Gelingen beizutragen mit hoher Wahrscheinlichkeit bei schlechtem, nassen und kaltem Wetter unterwegs gewesen. Selbst eine Aufteilung, zum Beispiel nur die Durchführung des Festaktes, ist unter diesen Bedingungen nicht sinnvoll. "Es ist eine bittere Entscheidung, die wir uns nicht leichtgemacht haben, aber in diesem Fall müssen wir uns der höheren Macht beugen. Das ist wirklich schade und tut doppelt weh. Dieses Event wäre das Fest der Begegnung mit vielen Akteuren sowie Musikern gewesen und hätte uns allen gutgetan. Das Treffen in dieser Form ist aber bei derartigen Rahmenbedingungen nicht umsetzbar. Ich hoffe auf Ihr Verständnis", so Oberbürgermeister Jürgen Roth.

Terminverschiebung geht nicht

Ein Freiluft-Event dieser Größenordnung mit 358 Tischen, hunderten Beteiligten sowie einer aufwändig herzustellenden Infrastruktur auf freier Straße, lässt sich leider nicht einfach auf einen anderen Tag verschieben, was die Absage alternativlos werden lässt.

Einige Termine hat das Jubiläumsjahr trotzdem noch zu bieten: Es stehen die 39. Baden-Württembergischen Literaturtage in VS vor der Tür, die am 23. September beginnen und rund fünf Wochen lang die Stadt bereichern. Beim großen Galakonzert der Stadtmusiken am 22. Oktober in der Neckarhalle können sich die Bürger musikalisch verwöhnen lassen, und am 19. November wird der "Große Zapfenstreich" im Rietgarten beeindrucken.