Sohn vermeintlich in Not – Frau entlarvt Betrugsversuch

1 Immer wieder versuchen Betrüger ihr Glück auch über Whatsapp. Foto: Scheurer/dpa

Nix zu holen für die Betrüger: Eine 56-jährige Eschbronnerin hat den perfiden Betrugsversuch entlarvt – und kein Geld überwiesen.















Eschbronn - Unbekannte haben am Montagmittag versucht, eine 56-jährige Frau mit der inzwischen weit verbreiteten Notfall-Betrugsmasche auszutricksen. Dafür rief der Betrüger bei der Frau an, gab sich als deren Sohn in Not aus und versuchte, sie zur Überweisung eines Geldbetrags in Höhe von knapp 3000 Euro zu verleiten. Die Frau erkannte den Betrugsversuch und überwies das Geld nicht.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang auch vor ähnlichen Betrugsmaschen über Whatsapp und gibt im Internet unter www.polizei-beratung.de Hinweise und Verhaltenstipps.