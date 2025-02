Michelle Trachtenberg ist tot: Serien-Star im Alter von 39 Jahren gestorben

Die aus Serien wie „Buffy - Im Bann der Dämonen“ und „Gossip Girl“ bekannte Schauspielerin Michelle Trachtenberg ist US-Medienberichten zufolge im Alter von 39 Jahren gestorben. Trachtenberg sei tot in ihrer Wohnung in Manhattan gefunden worden, berichtete die „New York Times“ unter Berufung auf die New Yorker Polizei NYPD.

Auch mehrere andere Medien berichteten unter Berufung auf NYPD-Informationen. Details zur Todesursache wurden zunächst nicht mitgeteilt. Es werde aber nicht von einem Verbrechen ausgegangen, hieß es.

Erfolg mit Nebenrollen in Kultserien

Die 1985 in New York geborene Trachtenberg hatte schon als kleines Kind vor der Kamera gestanden. Nach kleineren Rollen in Serien und Filmen feierte sie Anfang der 2000er Jahre in der Kultserie „Buffy - Im Bann der Dämonen“ ihren Durchbruch - als Dawn Summers, die kleine Schwester der Vampirjägerin Buffy.

Später war sie vor allem mit ihrer Rolle in der Serie „Gossip Girl“ erfolgreich. Sowohl in der Originalserie als auch in einer späteren Neuauflage spielte sie das hinterhältige Partygirl Georgina Sparks, frühere Freundin von Serena van der Woodsen, gespielt von Blake Lively.

Schauspieler trauern um Trachtenberg

Die Nachricht vom Tod von Trachtenberg sei „herzzerreißend“, sagte die Schauspielerin Rosie O’Donnell dem Magazin „US Weekly“. Die beiden hatten gemeinsam für den 1996 erschienenen Film „Harriet, die kleine Detektivin“ vor der Kamera gestanden. „Ich habe sie sehr geliebt.“

„Oh Michy“, schrieb die Schauspielerin Melissa Gilbert auf Instagram. „Mein Herz schmerzt für deine Familie und alle, die dich so geliebt haben.“ Auch Trachtenberg Co-Stars aus „Gossip Girl“, Ed Westwick, und „Buffy - Im Bann der Dämonen“, David Boreanaz, berichteten auf Instagram von ihrer Trauer.