Michaelsgemeinde in Grenzach: Gemeindeteams als Schnittstelle

Beim Informationstreffen des Gemeindeteams zur neuen katholischen Kirchengemeinde Wiesental-Dreiländereck wurde am Sonntag der neue Status Quo beleuchtet und viel erklärt.
Seit Jahresbeginn 2026 greift die 2019 durch Erzbischof Stephan Burger angestoßene Neuordnung der katholischen Kirche im Bistum Freiburg. Aus dem Dekanat Wiesental mit acht Seelsorgeeinheiten und 29 einzelnen Pfarreien wurde juristisch die katholische Kirchengemeinde Wiesental-Dreiländereck, im kirchlichen Recht nun Pfarrei St. Bonifatius Lörrach. Über den Aufbau informierte das Gemeindeteam St. Michael Grenzach am Sonntag nach einem Gottesdienst im evangelischen Gemeindehaus.