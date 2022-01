2 Michaela Meyer und ihr 15-jähriger Sohn Kilian sitzen auf dem heimischen Sofa. Die Mutter hat 2020 eine Stammzellenspende erhalten und erholt sich jetzt von ihrer Leukämie-Erkrankung. Foto: Simon

Nach der Donaueschinger Typisierungsaktion fragen sich viele: Wie geht es der leukämiekranken Michaela Meyer?















Donaueschingen - Michaela Meyer sitzt in ihrer Küche in der Neue-Wolterdinger-Straße. Der Hund bellt, am Tisch sitzen die Oma sowie die Geschwister Kilian und Marie. Eine Haushaltshilfe ist in der Küche zugange. Bei Meyers ist immer was los. Es ist turbulent, bunt, vielleicht auch manchmal etwas chaotisch. Aber das gehört dazu, sagt Mutter Michaela Meyer: "Das ist das Leben." Und es ist auch jenes Element, welches ihr in dunklen Zeit die nötige Kraft schenkte. Und ihr half zu überleben.