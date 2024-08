Michael Sisto beim Albstädter Band-Sommer: Weltenbummler macht Station zu Hause

1 Michael Sisto hat es genossen, vor heimischem Publikum zu spielen. Foto: Carmen Soudani

Für den gebürtigen Albstädter Michael Sisto war der Auftritt beim Albstädter Band-Sommer ein Heimspiel. Mit Evergreens und Pop begeisterten „Sisto & More“, bei nun endlich mal fantastischem Band-Sommer-Wetter, die Fans auf dem vollen Bürgerturmplatz.









Link kopiert



Jung und Alt drängten sich an den Getränken und Essensständen, und die Biergarnituren und Stehtische waren voll besetzt, als Michael Sisto und Carina Jantsch sich mit Leichtigkeit und viel Gefühl direkt in die Herzen der Zuschauer sangen. Von allen Seiten war zu hören, wie außergewöhnlich schön die beiden Stimmen klangen. Die Besucher waren tiefenentspannt und lauschten lächelnd der Band „Sisto & More“. Die Auswahl der Musikstücke von „Englishman in New York“ über „Fly me to the Moon“ und „Titanium“ bis „Jailhouse Rock“ war stimmig, und die Zeit verging wie im Fluge – wie immer, wenn es besonders schön ist.