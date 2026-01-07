Michael Reagan ist tot: Sohn von ehemaligem US-Präsidenten Reagan verstorben

Adoptiert von Hollywood-Stars, selbst nie Politiker: Wie der konservative Michael Reagan mit dem Erbe seines Vaters umging – und was das mit der Berliner Mauer zu tun hat.
Michael Reagan, der älteste Sohn des früheren US-Präsidenten Ronald Reagan, ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Er starb am Sonntag in Los Angeles im Kreis seiner Familie, wie diese mitteilte. Über Jahrzehnte war er in den USA als konservativer Radiomoderator und Autor bekannt. Die Ronald Reagan Presidential Foundation würdigte ihn als einen Mann, dessen Leben „von Überzeugung, Zielstrebigkeit und einer tiefen Verbundenheit mit den Idealen“ seines Vaters geprägt gewesen sei.