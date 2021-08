2 Michael Jung hatte nach einem Hindernisfehler im Geländeritt elf Strafpunkte erhalten und hatte danach kaum noch Chancen auf eine Medaille. Der Altensteiger Parcours-Experte Rüdiger Rau kritisiert das Auslösen des Sicherheitssystems. Foto: Gentsch

Die minimale Berührung eines Balkens im Geländeritt und die darauffolgenden elf Strafpunkte waren es am Ende, die Michael Jung und das Deutsche Team bei Olympia zurückwarfen. Doch was genau hat es mit dieser Sicherheitstechnik auf sich? Rüdiger Rau aus Altensteig, der Geländeparcours entwickelt, weiß mehr dazu.

Es hätte zum dritten Mal in Folge Gold im Einzel bei den Olympischen Spielen für den erfolgreichsten Vielseitigkeitsreiter Michael Jung werden sollen. Doch nach dem perfekten Ergebnis in der Dressur, lief es für den 39-Jährigen aus Altheim bei Horb nicht mehr wie geplant. Elf Strafpunkte hatte es beim 14. Hindernis im Geländeparcours für den Jung gegeben. Grund war ein Balken, der nach einer Berührung durch Jungs Pferd fischerChipmunk zu Boden fiel. In der Wertung wurde der Reiter dadurch weit zurückgeworfen und es war klar, dass bei diesen Olympischen Spielen keine Goldmedaille für den 39-Jährigen folgen würde. Am Ende der gesamten Prüfungen war es Platz acht für Jung, und das deutsche Team verpasste Bronze und wurde Vierter. Für ein Happy End sorgte die Deutsche Julia Krajewski, die sich Gold im Einzel holte.

