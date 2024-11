Mia Seeger Preis für Design Stuttgart: Preis und Anerkennung für zwei junge Designer aus Baden-Württemberg

Gutes Design kann das Leben lebenswerter machen. Beispielsweise nach einem Schlaganfall. Wer das mal als Angehöriger mitgemacht hat, weiß um die Schwierigkeiten, die diese schwere und leider immer noch so häufig auftretende Erkrankung provoziert. Eine davon betrifft die Lähmungen der feinen Mundmuskulatur. Schlaganfallopfer müssen aus diesem Grund meist Schlucken, Sprechen und das Kauen nochmals lernen und oder zumindest trainieren.

Dafür gibt es die logopädische Behandlung, sie beinhaltet gezielte Übungen und Therapien zur Stärkung der Mundmuskulatur und Verbesserung der Artikulation. Und begleitend dazu soll der Patient zuhause weiter üben, vor allem nach der letzten Therapiesitzung in der logopädischen Praxis. In der Theorie ist das vielleicht so, doch in der Praxis werden die Übungen zuhause gern mal vernachlässigt. Die Defizite belasten schließlich nicht nur die Patienten, sondern auch deren Angehörige und Partner.

Spielerisches Training der Zunge

Diese Unlust beim selbstständigen Training hat die junge Designerin Meret Oppermann von der Muthesius Kunsthochschule in Kiel als weitverbreitetes Phänomen erkannt und daraus für ihre Abschlussarbeit eine Design-Aufgabe definiert. Mit Unterstützung einer logopädischen Praxis entwickelte Oppermann eine Methode, um die Mundmotorik spielerisch zu trainieren.

Mundmotorik trainieren – „ORMO“, gestaltet von Meret Oppermann. Foto: Meret Oppermann/Mia Seeger Preis

Nach zahlreichen Modellen und ergonomische Studien fertigte die junge Designerin einen Prototyp von „ORMO“ an, eine Art Joystick für die Zunge und Lippen, die mittels eines Controllers im Mund stimuliert werden. Die Beißschiene kann an unterschiedliche Kiefer angepasst werden. Das Gerät sieht zudem gut aus, macht aus der lästigen Pflicht eine tendenziell angenehme Übung.

Die sechsköpfige Jury des diesjährigen Mia-Seeger-Preises hat diese Idee verständlicherweise begeistert, und so gab es den ersten, mit 3000 Euro des insgesamt mit 10 000 Euro dotierten Preis für „ORMO“ von Meret Oppermann. 128 Einreichungen von 38 Hochschulen wurden gesichtet und bewertet. Die Preise und Anerkennungen sollen laut Stifterin Mia Seeger „mehr als einem“ nützen – also auch möglichst einen gesellschaftlich relevanten, sozialen Charakter haben.

Wie erkennt man Manipulationen im Alltag?

Unter den jeweils drei Preisträgern und Anerkennungen sind auch wieder junge Gestalter aus Baden-Württemberg. So holte Yannik Schäfer von der Dualen Hochschule in Ravensburg den mit 1500 Euro dotierten dritten Preis für seine ironisch-konstruktive Gebrauchsanleitung „Propaganda Nutzen“. Passend zu unserer aufgewühlten Zeit und zersplitterten Medienlandschaft entwickelte Schäfer „ein Handbuch für den Aktenkoffer“ und ein begleitendes digitales Coaching, um Wissbegierigen die gängigen Propagandatechniken zu vermitteln.

Der Zweck? Mit Hilfe des Handbuchs kann man, so Schäfer, beispielsweise leichter in ein politisches Amt gewählt werden. Und umgekehrt wird auch ein Schuh daraus: Wer sich mit der Anleitung beschäftigt, wird künftig, so die Hoffnung des Designers, Manipulationen und Agitationen im Alltag besser erkennen und eventuell abwehren.

Eine Anerkennung erhielt auch die Idee von Julian Oberenzer von der Hochschule für Gestaltung in Schwäbisch Gmünd. Oberenzers Produkt gehört in den Bereich Medical Design: Mit dem Injektor „SNAB“ kann ein anaphylaktischer Schock rasch verhindert werden, falls unterwegs etwa durch einen Insektenstich eine Notlage entsteht und die Zeit knapp wird.

Der flache Injektor wird vor der Wanderung oder den Sport mittels eines rutschsicheren Neopren-Bandes mit Magnetverschluss am Oberschenkel befestigt, das Teil sieht überaus lässig aus und erinnert eher an ein kleines Smartphone als an eine medizinische Apparatur. Der Vorteil: Bei Bedarf ist Hilfe sofort parat, jeder kann ganz leicht „SNAB“ bedienen und möglicherweise Leben retten.

Auch hier wird deutlich: Gutes Design erfüllt im besten Falle eine soziale Funktion. Im Mittelpunkt steht der Mensch, nicht ein Markenlabel.

