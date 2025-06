MiA-Gastspiel in Horb

1 Der MiA-Chor mit Begleitmusikern überzeugte bei seinem Konzert in Horb. Foto: MiA-Chor Der MiA-Chor und begleitende Musiker gaben ein Konzert in der Auferstehung-Christi-Kirche.







Welch ein besonderer Abend war das! Am Sonntag, 1. Juni, durfte der MiA-Chor (MiA steht für „Menschen in Ahldorf“) in der voll besetzten Auferstehung-Christi-Kirche einen ganz besonderen Auftritt gestalten.