Groß, bunt und voller Effekte: Tokio Hotel haben ihre Europatour in Ludwigsburg gestartet und versetzten 4000 Fans in Ekstase.

Licht aus, Handys hoch. Tokio Hotel lassen sich Zeit, am Dienstagabend in der Ludwigsburger MHP Arena. Dann plötzlich fällt der Vorhang, der ihre Bühne verhüllt, und Bill Kaulitz steht weit oben als ein Engel verkleidet mit ausgebreiteten Schwingen, das Konzert beginnt.

Später dann wird Bill Kaulitz sich fragen, ob Tokio Hotel irgendwann denn schon mal in Ludwigsburg auftraten – sie sind zum ersten Mal in der Stadt und geben das erste Konzert ihrer neuen Tournee, mit der sie auch das 20. Jubiläum jenes Songs feiern, der sie bekannt machte: „Durch den Monsun“. Unmöglich, sagt Bill Kaulitz, könne das wahr sein – „Ich seh doch nicht älter aus als 21!“

Erinnerungen an die frühen Jahre von Tokio Hotel

Tatsächlich wird er im September 36 Jahre alt. Erinnerungen an die frühen Jahre fliegen während des Konzerts als Bilder in Schwarzweiß manchmal vorbei. Tokio Hotel scheinen heute einen neuen Gipfel ihres Erfolgs erreicht zu haben: 19 internationale Konzerte werden sie auf ihrer Tournee geben, und jedes von ihnen, sagt Bill Kaulitz, sei bereits ausverkauft.

Ihre Show ist groß, ist bunt, ist vollgepackt mit Effekten. Und ihr Publikum ist euphorisch: Im Saal sieht man junge Frauen, viele in sehr wilden Outfits. Manch eine von ihnen trägt Plateauschuhe, höher noch als jene, mit denen Bill Kaulitz über die Bühne stakst, und bewegt sich auf ihnen mit geringerer Sicherheit als er. Kaulitz wechselt einige opulente Kostüme, tritt ganz in Schwarz mit langen schwarzen Fingernägeln auf, in einem rosa Kleid mit enormem rosa Plüschhut und rosa Plüschgitarre. Oder er rollt von rechts auf die Bühne, in weißer Lederjacke, mit einer Keytar, einem gitarrenförmigen Keyboard, ganz im Stil der 1980er Jahre, singt seine Coverversion von George Michaels „Careless Whisper“.

Tokio Hotel spielen auf einer Bühne, die aus unregelmäßig angeordneten quaderförmigen Elementen besteht, Plattformen auf denen die Musiker stehen, Projektionsflächen für ihre Lightshow: Raster, Wellen, Schlieren, Punktmuster sieht man hier vorüberziehen, in allen Farben. Dazu wechselt die Musik munter das Mäntelchen: Die Band spielt schrillen Pop mit gleißenden Keyboardfanfaren oder rockige Stücke mit Gitarrenriff, dann Songs mit akustischer Gitarre, die fast schon an Country gemahnen. Hoch oben, mit peitschendem Schlag, Gustav Schäfer hinter seinen Trommeln; zur Rechten Bassist Georg Listing und links, oft gemeinsam mit seinem Zwillingsbruder, Tom Kaulitz, bärtig, mit Gitarre.

Bill Kaulitz singt mit Malou Lovis

„Hands up“ heißt das brandneue Stück, das Tokio Hotel in Ludwigsburg vorstellen; am 21. März soll es veröffentlicht werden. „Just a Moment“ singt Bill Kaulitz gemeinsam mit Malou Lovis, die im Vorprogramm bewies, dass sie 2023 nicht umsonst Siegerin der Casting-Show „Voice of Germany“ war.

Noch einmal, ganz zuletzt, nehmen Tokio Hotel sich Zeit: Lange Minuten stehen ihre Fans vor einer dunklen Bühne, über die Blitze zucken, ehe die Zugabe, der „Monsun“, dann schließlich losbricht. „It’s a great Time to say goodbye“ – das schließlich singen sie zuletzt.