MGH Haiterbach: Neue Räume in der Poststraße eingeweiht

Neue Räume in der Poststraße eingeweiht

1 Einweihung mit (von links): Projektleiterin Birgit Riedel, Bürgermeister Andreas Hölzlberger, Marianne Reißing, Hauptamtsleiterin Birgit Burkhardt, Andrea Perschke,Geschäftsführerin des Diakonieverbands Nördlicher Schwarzwald und Ruben Kirschenmann, Sachgebietsleitung Bautechnik und Gebäudemanagement Stadt Haiterbach Foto: Stadler

Mitten im Herzen der Stadt, zentral gelegen und gut zugänglich, präsentieren sich die neuen Räume des Mehrgenerationenhauses Haiterbach in der Poststraße 2. Nun wurde Eröffnung gefeiert.









Nach dem Umzug des Mehrgenerationenhauses von der Zehntscheuer in das neue Domizil in der Poststraße 2 wurde der räumliche Wechsel mit einem Eröffnungsfest gebührend gefeiert. Projektleiterin Birgit Riedel begrüßte die zahlreichen Gäste an diesem besonderen Tag und lud zum Kennenlernen des Hauses, der Präsentation des MGH samt aktueller Angebote und anschließendem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen sowie Grillwürstchen ein.