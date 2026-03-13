MFG Heuberg: Modellfliegern droht nach 40 Jahren das Aus

Die MFG Heuberg sieht schweren Zeiten entgegen. Grund dafür ist eine Schocknachricht der Bundeswehr.
Zur Jahresversammlung der MFG Heuberg im Gasthaus „Krone“ in Frohnstetten konnte Vorsitzender Volker Wäschle zahlreiche Mitglieder begrüßen. In seinem Jahresbericht ging er auf den Flugbetrieb des vergangenen Jahres ein. Schriftführer Martin Eppler berichtete von den einzelnen Aktivitäten und Kassenwart Ingo Jäck erläuterte Ein- und Ausgaben im Berichtszeitraum. Ein größerer Posten sei die Anschaffung eines neuen Rasenmähers gewesen.