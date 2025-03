Begünstigt durch die Weiterentwicklung der Elektroantriebe, hat der Modellflieger-Club Altensteig erstmals in seiner 46-jährigen Geschichte in der Eichwaldhalle ein Hallenfliegen veranstaltet.

Den Modellflieger-Club Altensteig (MFC) gibt es seit 1979. In den Anfangszeiten des Clubs war es undenkbar, mit einem ferngesteuerten Flugmodell in einer Sporthalle zu fliegen. Die Modelle waren zu groß und zu schnell, und vor allem hatte man kaum Elektromotoren, sondern meist Verbrenner.

Die Zeiten haben sich gewandelt. Die Elektroantriebe und Akkus sind klein und leistungsstark geworden, so dass man sehr leichte Modelle bauen kann, für deren Betrieb der Platz in einer großen Sporthalle ausreicht. Daher hatte sich vor allem die Jugend des Vereins dafür stark gemacht, neben dem Fliegen im Freien, vor allem in den Wintermonaten die Ausübung des Sport in der Halle möglich zu machen.

Und so konnte der MFC das erste Hallenfliegen der Vereinsgeschichte in der Eichwaldhalle in Altensteig veranstalten. Neben mehreren Jugendlichen fanden sich auch ein paar erwachsene Piloten ein. Dazu kamen noch ein einige Vereinsmitglieder als Zuschauer.

Kontakt zum Gebäude nicht ausgeschlossen

Es ist gar nicht so einfach, in der im Gegensatz zum freien Feld doch räumlich recht begrenzten Halle sein Flugmodell zu bewegen, ohne die Wände oder Decke zu berühren, denn Entfernungen abzuschätzen, ist für das menschliche Auge sehr schwer. So schafften es einige nur wenige Runden lang zu fliegen, bevor das Modell Kontakt mit dem Gebäude aufnahm und mit kleineren Schäden am Boden landete. Vor allem die Jugendlichen verfügten über passende Modelle und zeigten gekonnte Flugeinlagen.

Nach zwei Stunden endete der Flugspaß, und alle Beteiligten waren sich einig, dass es auf jeden Fall einer Wiederholung der Aktion bedarf oder gar ein regelmäßiges Hallenfliegen geplant werden soll.

Beim Jubiläumsfest der Gesamtstadt Altensteig am 6. April wird sich der Verein auf dem Marktplatz präsentieren. Weitere Informationen gibt es im Internet auf der Homepage des Vereins www.mfc-altensteig.de