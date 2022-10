1 Hell, groß und gut geeignet für Kinder: Mey öffnet sein Schwimmbad für Schwimmkurse. Foto: Haasis

Angesichts der knappen Kapazitäten für Schwimmkurse öffnet Wäsche-Hersteller Mey in Lautlingen sein firmeneigenes Schwimmbad für Kinder, die das Schwimmen erlernen wollen.















Albstadt-Lautlingen - In normalen Zeiten ist das Schwimmbad der Firma Mey eine Möglichkeit für deren Mitarbeiter, Sport und Arbeit in Einklang zu bringen und die eigene Fitness und Gesundheit zu fördern. Im firmeneigenes Pool mit dazugehöriger Sauna am Standort Lautlingen haben Mitarbeitende zwischen 6.30 und 16.30 die Chance, sowohl vor als auch nach der Arbeit oder während der Mittagspause ein paar Bahnen zu ziehen und etwas Gutes für ihr Herz-Kreislauf-System zu tun. Zwischen 16.30 und 19 Uhr finden Saunaabende oder Kurse für Wassergymnastik statt.

Offen für eine neue Zielgruppe

Nun soll das Schwimmbad, das schon seit Ende der 1970er-Jahre in Betrieb ist, einer neuen Zielgruppe zur Verfügung stehen: Kindern, die noch nicht schwimmen können. "Bereits während der Pandemie konnten Kinder schon keine Schwimmkurse belegen, und durch die Schließung fast aller Bäder in Albstadt trifft es schon wieder unsere Kleinsten", sagt Florian Mey, einer der Geschäftsführer. "Deshalb haben wir uns dazu entschlossen, mit der DLRG-Ortsgruppe Ebingen Kontakt aufzunehmen und die Kurse bei uns anzubieten."

Teilnehmer sind derzeit alle Kinder, die bereits vor der Schließung der Albstädter Bäder in einem Schwimmkurs der DLRG-Ortsgruppe Ebingen angemeldet waren. Darunter ist auch ein Kurs speziell für Kinder, deren Familien von der "Familien- und Jugendhilfe gGmbH" in Ebingen betreut werden. Nicht zuletzt wird ein Extra-Kurs für Kinder von Mitarbeitenden der Firma Mey angeboten.

Wie ein firmeneigener Kühler

Das Schwimmbad wird mit Abwärme aus der Produktion von Mey betrieben, fungiert somit als firmeneigener "Kühler" und benötigt keine externe Energiequelle zur Beheizung. In der Produktion der Firma Mey wird im 24-Stunden Schichtbetrieb gearbeitet. Die Kompressor-Anlagen zur Erzeugung von Druckluft geben somit rund um die Uhr Wärme ab. Diese Energie wird über den Ölkreislauf der Kompressoren zurückgewonnen und an den Heizungskreislauf des Schwimmbeckens abgegeben. Die damit erzeugte Wärme reicht aus um das Schwimmbecken zu beheizen.

Fremdes Erdgas ist nicht nötig

Externe Beheizung, etwa durch Erdgas, ist also nicht nötig. Die Wassertemperatur schwankt je nach Auslastung der Kompressoren und bewegt sich in der Regel zwischen 28 und 31 Grad Celsius.

"Die DLRG-Ortsgruppe Ebingen war sehr froh über das Angebot der Firma Mey und hat es gerne angenommen", berichtet Isabell Haasis, die bei Mey die Öffentlichkeitsarbeit leitet, auf Anfrage. "Zu diesem Zeitpunkt gab es keine Perspektive, um Schwimmkurse fortführen zu können."

Zu 100 Prozent ausgelastet – und für Kinder von Mitarbeitern kostenlos

Der erste Kurs habe bereits stattgefunden und alle weiteren seien derzeit zu 100 Prozent ausgelastet. "Aus der Zeitung haben wir von der Bäderschließung in Albstadt erfahren und uns bereits überlegt, ob wir im Gegenzug das firmeneigene Schwimmbad auch für die Öffentlichkeit, insbesondere für Kinder, zugänglich machen sollen", so Haasis weiter. "In diesem Zusammenhang hat uns dann ein sehr gelungener und konstruktiver Leserbrief beschäftigt, der die Bedeutung von Schwimmkursen für Kinder betonte und die Stadt aufrief, zumindest ein Schwimmbad offen zu halten. Diesem Aufruf sind wir spontan gefolgt", ergänzt Florian Mey.

Ein weiteres Plus: Mey stellt sein Schwimmbad der DLRG-Ortsgruppe kostenlos zur Verfügung. Für Eltern fallen lediglich die regulären Gebühren für den Schwimmkurs an. Die Schwimmkurse für die Kinder von Mey-Mitarbeitenden sind für die Mitarbeitende kostenlos und werden von der Firma bezahlt.