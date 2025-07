Mey Generalbau Cup in Balingen: Trifft die Isik-Elf auf Villingen oder die Kickers?

Der Mey Generalbau Cup feiert seine Turnierpremiere. Während das Vorturnier am Samstag in Frommern ausgetragen wird, finden Halbfinale und Finale am Sonntag in der Bizerba Arena statt.

Auf wen könnte die TSG Balingen im sonntäglichen Endspiel (17.30 Uhr) des brandneuen Mey Generalbau Cups treffen? Vorausgesetzt die Mannschaft von Trainer Murat Isik gewinnt ihr Halbfinale (13 Uhr) gegen den Sieger des Vorturniers, der bereits am Samstag ermittelt wird, könnte es gegen den FC 08 Villingen oder die Stuttgarter Kickers gehen – beide Team stehen sich im anderen Halbfinale (14.30 Uhr) am Sonntag gegenüber.

TSG-Coach Murat Isik freut sich auf die attraktiven Gegner auf dem Balinger Rasen. „Wir sind in der Vorbereitung, wir wollen gute Spiele abliefern“, sagt der Balinger Übungsleiter, der aber einräumen muss, „dass wir auf dem Zahnfleisch daherkommen. Simon Klostermann, Amney Moutassime, Jonas Fritschi, Jonas Brändle werden verletzt ausfallen. Ferdinand Schmidt war krank am vergangenen Wochenende, da weiß ich nicht, ob die Zeit reicht, deswegen müssen wir mal schauen.“

Personelle Engpässe

Murat Isik würde gerne zwei Mannschaften stellen, die dann jeweils die Hälfte der Spielzeit absolvieren würden. „Das Personal reicht Stand heute dafür nicht. Aber wir werden eine Lösung finden“, so Isik.

Zwei Spieler werden noch gesucht

In Sachen Neuzugänge gibt es derzeit nichts Neues. Murat Isik sagt aber: „Fakt ist, wir müssen zwei Spieler noch holen.“ Ein erfahrener Mittelfeldspieler und ein Abwehrspieler, der sofort weiterhelfen kann, werden noch gesucht.

Volle Konzentration

Sportlich fordert Isik, dass man die Lehren aus dem Turnier in Ergenzingen zieht. In der ersten Hälfte gegen die SG Empfingen hatte Isik einige deutliche Kritikpunkte. „Die zweite Halbzeit war dann deutlich besser, wir haben die erste Hälfte mit 0:1 verloren und die Zweite mit 4:1 gewonnen.“

Die Zeit drängt

So fordert Isik auch im ersten Halbfinale des Mey Generalbau Cups volle Konzentration. „Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit. Wir haben wegen der Relegation keine große, lange Vorbereitung und deswegen ist jedes Training und jedes Spiel wichtig für die Jungs, um sich zu zeigen und sich in den Vordergrund zu spielen.“ So hat der Balinger Übungsleiter auch für das mögliche Finale keine klare Präferenz. „Beides sind attraktive Gegner. Gegen den FC 08 Villingen werden wir am Sonntag, 27. Juli wieder spielen, vielleicht wäre es dann besser, wenn wir gegen die Stuttgarter Kickers spielen. Im Grunde nehmen wir es aber eben so, wie es kommt.“

Vorrunde in Frommern

Übrigens am Samstag wird auf dem Sportgelände in Frommern gespielt. Am Vorturnier nehmen fünf Mannschaften teil: TSV Frommern, SSC Tübingen, FC Suebia Rottweil, SGM Hardt/Lauterbach, FC Stetten/Salmendingen. Der Sieger darf dann am Sonntag gegen die TSG Balingen ran.