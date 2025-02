Mey Generalbau Arena: Namensgeber hat langfristige Vision in Balingen

1 Freuen sich über die gelungene Staffelstabübergabe und das neue Konzept „Gemeinsam für Balingen“: (von links) Felix König,HBW Geschäftsführer, Markus Schmid,Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Zollernalb, Achim Mey,Geschäftsführer Mey Generalbau, Dirk Abel, Oberbürgermeister Stadt Balingen und Jonathan Annel, TSG Balingen Fußball Geschäftsführer Foto: Roland Beck

Die Sparkassen Arena wird zur Mey Generalbau Arena: Zur Staffelübergabe haben sich alle Beteiligten getroffen. Mit dem neuen Namensgeber sollen auch einige Änderungen an der Halle einhergehen.









Link kopiert



In der Mey Generalbau Arena hat am Mittwoch die feierliche Übergabe der Namensrechte stattgefunden. In einem symbolischen Akt überreichte die Sparkasse Zollernalb als bisheriger Namensgeber den Staffelstab – einen symbolischen Sportball – an die Mey Generalbau Gruppe. Anwesend waren Achim Mey, Geschäftsführer der Mey Generalbau Gruppe, Markus Schmid, Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse Zollernalb, sowie Oberbürgermeister Dirk Abel.