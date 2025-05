Mexiko: Fünf Musiker ermordet – Bandenmitglieder als Täter vermutet

1 Musiker in Mexiko sind häufiger das Ziel von Bedrohungen durch kriminelle Banden. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Pond5 Images/xArkadijx via imago-images.de In Mexiko sind fünf Mitglieder einer Musikgruppe ermordet aufgefunden worden. Es gab neun Festnahmen.







In Nordosten Mexiko sind fünf Mitglieder einer Musikgruppe ermordet aufgefunden worden. Wie die Staatsanwaltschaft im Bundesstaat Tamaulipas am Donnerstag mitteilte, wurden die fünf Leichen auf einem Grundstück in der Stadt Reynosa gefunden. Die Musiker wurden demnach vermutlich von Auftragskillern einer Drogenbande ermordet, es gab neun Festnahmen. Der an der Grenze zur USA liegende Bundesstaat Tamaulipas wird regelmäßig durch Gewalttaten von Drogen- oder Schleuserbanden erschüttert.