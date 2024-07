Mexiko: Dino-Replik aus Jurassic World-Schau gestohlen

2 Bei der Ausstellung dürfen die Besucher Dino-Repliken streicheln. Foto: ---/Escenario Ocesa/dpa

Ein Baby-Saurier verschwindet nachts aus einer interaktiven Ausstellung in der mexikanischen Hauptstadt. Die Behörden ermitteln wegen Diebstahls.









Mexiko-Stadt - Ein mechanischer Dinosaurier ist aus der Erlebnisausstellung "Jurassic World: The Exhibition" in Mexiko verschwunden. Es werde wegen Diebstahls ermittelt, teilte die Generalstaatsanwaltschaft in Mexiko-Stadt mit. Bei der gestohlenen Nachbildung handelt es sich nach einem Bericht des Fernsehsenders Televisa um einen Baby-Pterodactylus, der Teil der Schau in der mexikanischen Hauptstadt war.