Metzingen Wollte Frau ihre Schwiegermutter töten?

Die alleine in einer Wohnung lebende Seniorin hatte sich am Mittwochmorgen an einen im selben Gebäude wohnenden Angehörigen gewandt. Als die leicht verletzte Frau berichtete, sie sei im Laufe der Nacht in ihrem Bett liegend plötzlich von einer unbekannten, maskierten Person körperlich angegriffen und unter anderem gewürgt worden, wurde die Polizei alarmiert.

Richter ordnet Untersuchungshaft an