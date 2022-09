1 Karl Georg Hils (links) mit Christof Hils, seinem Bruder und Nachfolger als Geschäftsführer. Foto: Pudimat

Schramberg-Tal hat keinen Metzger mehr. Diese Tatsache gilt vielen, vor allem in den sozialen Medien, als "Armutszeugnis" für eine Stadt. Wir haben beim Landesinnungsverband für das Fleischerhandwerk zu dieser Situation nachgefragt. Gemeldet hat sich ein Altbekannter.















Schramberg/Lauterbach - "Ich kann mit absoluter Sicherheit sagen: Da steht die Talstadt mit ihren rund 8000 Einwohnern nicht alleine da. Es gibt in Baden-Württemberg viele Kommunen dieser Größe, die keinen vor Ort produzierenden Metzger haben. Von den Dörfern ganz zu schweigen", weiß Karl Georg Hils, langjähriger Geschäftsführer der Metzgerei Hils – und über viele Jahre engagiert im Regionalvorstand der Fleischer-Innung. Selbst in Großstädten suche man häufig lange nach einem klassischen Metzger – dort liege es eher an den Immobilienpreisen. "Das ist hier aber eine andere Sache."

Die genauen Zahlen könne Hils nicht nennen. Doch: "In den vergangenen 20 Jahren hat sich im Land die Zahl der Läden etwa halbiert." Und in Schramberg? "Es hört sich inzwischen fast ironisch an. Aber als wir vor 30 Jahren die Filiale in Sulgen eröffnet haben, hieß es: ›Wir können hier jetzt wirklich alles brauchen, nur keinen weiteren Metzger!‹ Jetzt ist von den damals sechs vor Ort produzierenden Betrieben einer übrig", so Hils. Diese Entwicklung habe bekanntlich auch in der Talstadt stattgefunden.

Invest kann man reinholen

Der Grund sind dabei weniger die steigenden Hygiene-Anforderungen. "Die machen zwar Arbeit, sind aber auch notwendig. Mir zumindest ist kein Fall bekannt, dass ein Metzger geschlossen hat, weil die Anforderungen für ihn nicht mehr umsetzbar waren", sagt Hils. An verfügbaren Immobilien liegt es in Schramberg auch nicht und – zumindest bis zu der durch den Krieg ausgelösten Krise – auch nicht an den Gründungskosten. "Eine Metzgerei neu einrichten kostet richtig Geld. Es braucht die Kühltheke, Kühlschränke, es gibt die Hygieneanforderungen im Roh- und Edelstahlbereich. Aber das Geld kann man auch wieder verdienen, wenn man’s richtig macht."

Vor 20 Jahren schon "schwierig"

Das Problem liegt hauptsächlich, schlicht und ergreifend, am Fachkräftemangel. "Vor 20 Jahren schon hieß es, es ist ›schwierig‹, Personal zu bekommen. Das hat sich schleichend immer mehr verschlimmert. Nun muss man ernüchtert feststellen, dass es fast unmöglich ist, jemanden zu finden." Dabei spricht Hils von der gesamten Arbeitskette bis hin zum Verkaufs- oder Reinigungspersonal – doch auch Metzger gebe es keine mehr am Markt. Die Organisation und Produktion aufzubauen sei auch in Schramberg definitiv machbar. "Das liegt bei uns auch fertig in der Schublade, ich habe mich lange mit einer Filiale in Schramberg beschäftigt." Aber es brauche für Verkauf, Vorbereitung, Schichtwechsel, rund zehn Leute Personal. "Das kannst du vergessen."

Was kann die Stadt tun?

Deshalb tue sich Hils auch schwer mit den bei Unzufriedenheit fast schon obligatorischen Schuldzuweisungen in Richtung Verwaltung: "Wenn es Öffnungswillige gibt, die Räume gibt – die man in Schramberg auch mit einer sehr günstigen Pacht bekommen könnte –, aber kein Personal, dann hat die Stadt da erst mal keine Handlungsspielräume." Und das war die Situation noch vor Corona und Krieg, betont Hils.

Doch weshalb gibt es vor allem im Nachwuchs diese Probleme? "Das hängt zum einen an der Vielzahl an weiterführenden Schul- und anderen Ausbildungsangeboten zusammen, die sich Schulabgängern heutzutage bietet. Da tut sich im Grunde das gesamte Handwerk schwer", erläutert Hils. Hinzu komme die gesellschaftliche Entwicklung, dass bei vielen erst hauptsächlich ein Studium angestrebt werde. "Das würde ich aber niemals als Vorwurf äußern. Jeder soll das Recht haben, sich seinen Zukunftsweg zu wählen. Ich sage, das muss man als Herausforderung sehen, sich an die eigene Nase zu fassen und vor allem die Ausbildung attraktiver zu gestalten", betont Hils.

Ausbildung attraktiver gestalten

Dabei sei die Innung in den vergangenen Jahren wahrlich nicht untätig gewesen: "Die Ausbildung sieht inzwischen ganz anders aus. Natürlich versucht man immer, fachliche Verbesserungen zu erreichen, aber vor allem wurde sie abwechslungsreicher angelegt", so Hils. Im Handwerk gebe unter anderem die Bereiche Schlachtung, Wurstproduktion, Fleischveredelung oder auch Kochen für beispielsweise einen Partyservice. "Wenn nun ein junger Mensch sagt, ich möchte eine gute Wurst machen, aber keine Tiere umbringen, dann kann man die Ausbildungsblöcke so zusammenstellen, dass das Schlachten in der Abschlussprüfung kein Bestandteil ist", nennt er ein Beispiel. "Diese Ausbildung kann richtig Spaß machen. Davon bin ich überzeugt."

Ein weiterer Punkt sei es, attraktive Angebote im Sinne von (Weiter)-Bildung anzubieten, die Meisterprüfung um neue betriebswirtschaftliche Aspekte anzureichern, Verkaufsleiterinnen-Lehrgänge zu schaffen, kurz: "Wir müssen Perspektiven bieten." Vor diesem Hintergrund verzeichne die Branche bereits erste Erfolge bei Quer-Einsteiger-Programmen. Und dass man sich als gelernter Metzger zumindest niemals sorgen um Arbeitslosigkeit machen muss, ist auch nicht verkehrt, so Hils mit einem Augenzwinkern. "Letztlich muss auch jeder einzelne Betrieb gucken, dass er seine Arbeitsplätze attraktiv gestaltet."

Jetzt wird’s erst recht ernst

All diese Entwicklungen, weiß Hils, sind jedoch Stand vor dem, was nun hinsichtlich der Energiekrise auf Metzger wie auch alle anderen Branchen zukomme. "Die Rede ist derzeit nicht davon, Gewinne zu machen um weitere Filialen zu eröffnen", stellt Hils klar. Und ruft vor diesem Hintergrund auch andere auf, die regionalen Kreisläufe zu unterstützen. "Welcher Bäcker, welcher Metzger, welcher Handwerksbetrieb und welche Gastronomie es am Ende der Krise am Markt noch gibt, entscheidet letztlich nur einer: der Verbraucher."