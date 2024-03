Metzgereien in Donaueschingen

1 Gabriele Schulz und ihre Tochter Isabelle bieten ihre Waren schon lange nach den neuen Regeln zur Kennzeichnungspflicht in der Metzgerei Martin an. Sie wissen, dass immer mehr Kunden wert darauf legen, zu wissen, woher das Fleisch kommt. Foto: Johann Müller-Albrecht

Seit Februar gilt eine neue EU-weite Richtlinie für Frischfleisch. Die Herkunft muss deutlich gekennzeichnet sein. In Donaueschingen ist das schon lange Praxis. Die Verbraucherzentrale kennt aber auch andere Beispiele.









Seit knapp eineinhalb Monaten gilt die neue EU-Kennzeichnungspflicht für Frischfleisch in Läden und auf dem Markt, um mehr Transparenz hinsichtlich der Herkunft des Fleischs zu bieten. Was bedeutet das für Metzgereien und Kunden in der Region?