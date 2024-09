Stefan Teufel besucht die Hofmetzgerei von Robin Ott in Dornhan. Hier kommt alles aus der Region.

Landauf, landab ist von der Schließung oftmals traditioneller eigenständiger Metzgereien zu erfahren.

„Ein weiteres Stück Kulturgeschichte verschwindet“, schreibt die CDU in einer Pressemitteilung. Nicht so in Dornhan.

Sprung in die Selbstständigkeit

Im Gegenteil – Anfang 2023 eröffnete der junge Metzgermeister Robin Ott die Hofmetzgerei in der Stadtmitte neu, wagte den Sprung in die Selbstständigkeit.

Mit ein Grund für den CDU-Stadtverbandsvorsitzenden Lothar Reinhardt, zusammen mit dem Landtagsabgeordneten Stefan Teufel, das Gespräch mit Robin Ott und dessen Mutter Ute zu führen.

Schlachtung in Dürrenmettstetten

Der CDU-Politiker lobt den Mut des jungen Metzgermeisters, seine Ideen zu verwirklichen. So stammt sein Fleisch ausschließlich aus regionaler und artgerechter Haltung.

Wie er sich auch darüber freut, dass er selbst in Dürrenmettstetten schlachtet und über das Ladengeschäft hinaus einen Selbstbedienungsautomaten betreibt.

Viel Anerkennung für die Arbeit

Mit der Möglichkeit für die Kunden, 24/7, also rund um die Uhr einzukaufen. Viel Lob gab es von Stefan Teufel und die Zusicherung, bei Bedarf nach Unterstützung vom Land durch Mittel des Entwicklungsprogramms Ländlicher Raum (ELR) gerne vermittelnd zu helfen.

Nach einer Anspielung auf die „schwarze CDU“ kredenzte Ute Ott allen Besuchern jeweils ein Rädchen Schwarzwurst als schmackhaftes „Versucherle“.

Vor allem gab es höchste Anerkennung für den jungen Unternehmer und seine neun Mitarbeiter. Lobende Worte von den CDU-Vertretern und auch von Bürgermeister Markus Huber, der bei dem Besuch ebenfalls mit dabei war.