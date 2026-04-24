Metzgerei Müller in Peterzell: Das gehört auf den Grill – Tipps und Tricks vom Experten

Warme Temperaturen und lange Abende – die Lust auf Grillen steigt. Doch was gehört wirklich auf den Grill? Ein Metzger aus Peterzell gibt Tipps zu Fleisch und Zubereitung.
Mit den steigenden Temperaturen und längeren Abenden ist sie endlich da: die Grillsaison. Die Lust auf Würstchen, Steaks und Co. wächst. Metzgermeister Andre Müller von der Metzgerei Müller in Peterzell weiß, worauf es jetzt ankommt – und wie Fleisch, Glut und Timing perfekt zusammenspielen. Seit 26 Jahren ist er Metzgermeister und damit ein echter Experte, wenn es um Fleisch und dessen Zubereitung geht.