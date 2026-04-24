Metzgerei Müller in Peterzell: Das gehört auf den Grill – Tipps und Tricks vom Experten

Warme Temperaturen und lange Abende – die Lust auf Grillen steigt. Doch was gehört wirklich auf den Grill? Ein Metzger aus Peterzell gibt Tipps zu Fleisch und Zubereitung.

Mit den steigenden Temperaturen und längeren Abenden ist sie endlich da: die Grillsaison. Die Lust auf Würstchen, Steaks und Co. wächst. Metzgermeister Andre Müller von der Metzgerei Müller in Peterzell weiß, worauf es jetzt ankommt – und wie Fleisch, Glut und Timing perfekt zusammenspielen. Seit 26 Jahren ist er Metzgermeister und damit ein echter Experte, wenn es um Fleisch und dessen Zubereitung geht.

„Die Grillsaison beginnt, wenn zum ersten Mal die Sonne vorkommt und man gemütlich auf den Balkon sitzen kann“, sagt Müller. Für die Metzgerei bedeute das allerdings nicht automatisch Hochsaison: „In den kalten Jahreszeiten wird mehr gegessen.“ Dennoch spüre man deutlich die steigende Lust der Menschen aufs Grillen.

Das muss auf den Grill

Ob Schweinesteaks, Putensteaks, Spieße oder Würstchen: In der Metzgerei Müller wird ausschließlich regionales Fleisch von heimischen Landwirten verkauft. „Es ist nachhaltiger und frischer“, so Müller. Zu den beliebtesten Produkten, die bei vielen auf den Grill müssen, gehören neben den Klassikern auch die Merguez – scharf gewürzte Bratwürste aus der maghrebinischen Küche. Für die, die lieber auf Fleisch verzichten, empfiehlt der Metzgermeister den selbst gemachten Grillkäse oder Gemüsespieße.

Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Fleischqualität gelegt werden. Gerade bei Rindfleisch rät Müller zu einem genaueren Blick: „Gutes Rindfleisch sollte leichte Fettablagerungen haben.“ Diese sogenannte Marmorierung sorgt dafür, dass das Fleisch beim Grillen saftig bleibt und besonders aromatisch wird.

Das A und O

Für einen gelungenen Grillabend ist die richtige Vorbereitung entscheidend. „Steaks sollte man am besten zwei bis drei Tage zuvor einlegen, damit die Aromen einziehen können und das Fleisch schön zart wird“, erklärt Müller. Ob blutig, medium oder durchgebraten – das bleibt Geschmackssache. Bei Geflügel hingegen gilt: immer vollständig durchgaren, um Keime wie Salmonellen zu beseitigen.

Nach dem Grillen empfiehlt der Metzgermeister, das Fleisch nicht sofort von der großen Hitze zu servieren. Es soll zuerst eine kurze Zeit ruhen, damit sich der Fleischsaft optimal verteilt. Am besten lässt man es ein paar Minuten locker mit Folie abgedeckt im warmen Ofen nachziehen und würzt es erst kurz vor dem Servieren nach.

Gas oder Holzkohle

Bleibt die Frage: Gas- oder Holzkohlegrill? Für den Experten haben beide ihre Berechtigung. „Wenn es schnell gehen muss, bietet sich der Gasgrill an. Er ist auch einfacher von der Handhabung. Der Holzkohlegrill überzeugt dagegen geschmacklich, dafür eben etwas zeitaufwendiger.“

Wichtig beim Grillen mit Holzkohle ist vor allem die richtige Glut: Gegrillt wird erst, wenn die Kohle vollständig durchgeglüht ist. Geduld zahlt sich hier aus.

Die Metzgerei Müller gehört zum festen Bestandteil von Peterzell. Foto: Raphael Sickinger

Am Ende gilt also: Gutes Fleisch, die richtige Vorbereitung und ein bisschen Zeit – mehr braucht es für einen perfekten Grillabend nicht.