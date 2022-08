1 Noch ist die Theke leer, aber ab Montag können die Tuninger eine voll gefüllte Fleisch- Wurst und Käsetheke von Metzgermeister Ingo Fricker (mit Lebensgefährtin Steffi Hess) erwarten. Foto: Bieberstein

Nur eine Woche Metzgereistillstand mussten die Tuninger überstehen: Am Dienstag wird der Pfohrener Metzgermeister Ingo Fricker zusammen mit dem Agrargechniker Jörg Fehrenbacher ein neues Ladengeschäft eröffnen.















Link kopiert

Tuningen - In der Region sind die beiden bereits über die Leimgrabenhof Direktvermarktung bekannt, jetzt wird mit der Übernahme der Tuninger Metzgerei Kramer ein neuer Schritt gegangen. Die beiden stehen voll hinter der Region und so wird es künftig ausschließlich regionale Produkte in der Metzgerei geben. Das Fleisch der Charolei-Rinder, die auf dem Leimgrabenhof aufgezogen werden, gehören zu den hochklassigen Sorten, so Jörg Fehrenbacher, und auf dem Leimgrabenhof gilt das "Tierwohl" als Leitlinie über die gesamte Zucht.

Eine Hoferweiterung ist geplant

So ist man auch aktuell in der Bauphase einer Hoferweiterung – hier sollen sich die Tiere schließlich wohlfühlen. Aber auch die rund 200 Freilaufputen wachsen auf dem Hof auf und werden künftig ebenfalls in Tuningen angeboten. Die Schweine werden von einem regionalen Landwirt gekauft. So kann man ein breitgefächertes Regionalangebot in der neuen Metzgerei erwarten. Bewährt haben sich auch die bereits im Programm befindlichen Fertiggerichte in Einmachgläsern: Vom Putencurry, Schweinsbäckler, Rinderzunge in Madeira bis zur Currywurst im Glas reicht das Sortiment. Auch die Nachfrage nach Käse ist stets vorhanden, hier hat man zwei Hersteller aus Sumpfohren und Bruggen im Boot, Milchprodukte wie Joghurt und Quark kommen aus Dittishausen und Eier gibt es vom Geflügelhof Pfohren.

Am Montag geht’s los

"Wir werden am Montag starten. Wichtig ist uns der Kontakt zur Kundschaft", so Ingo Fricker. Man möchte abwarten, wo eventuell noch weiterer Bedarf liegt, denn für Kundenwünsche ist man stets offen. Mit seiner Lebensgefährtin Steffi Hess hat Fricker die kaufmännische Unterstützung dabei, sie selbst wird bei Bedarf auch mal am Samstag mit im Ladengeschäft stehen. Auf der Wunschliste des Metzgers steht jetzt noch ein spezieller Dry-Age-Kühlschrank: Durch diesen Reifekühlschrank, mit einem Salzstein bestückt, kann eine optimale Reifung des Fleischs erreicht werden. Aber auch das Ladengeschäft soll sukzessive aufgemöbelt werden. Jetzt gilt es jedoch erst mal zu eröffnen, um dann bis zum Jahresende alle weiteren Schritte zu gehen. Wichtig sei es auch, für die Mitarbeiter der Tuninger Firmen in der Mittagspause ein Vesper aus der Warmtheke anbieten zu können.

Info: Die Öffnungstage

Die Metzgerei ist von Dienstag bis Samstag geöffnet, am Montag ist Schlachttag, an dem es gilt, ausreichend für Nachschub zu sorgen.