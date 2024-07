In zwei Wochen ist endgültig Schluss

Metzgerei Egeler in Wendelsheim

1 An dieses Bild werden sich die Wendelsheimer gewöhnen müssen: Wie am Sonntag ist die Metzgerei Egeler im Ort bald für immer geschlossen. Foto: Andreas Straub

Die Metzgerei Egeler schließt offenbar wegen Personalmangel nach über 40 Jahren in Wendelsheim.









Link kopiert



Die Wurst ist ab und gerade den älteren Wendelsheimern schmeckt das gar nicht: Per Aushang an der Tür und im Laden erfuhren sie am Samstag vom Aus für ihre Metzgerei im Ort.