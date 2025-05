Metzger trifft Vegetarierin: So schlug sich der Albstädter Max Schneider bei „First Dates“

1 Max Schneider aus Ebingen war am Freitag bei der VOX-Dating-Show „First Dates“ zu sehen. Foto: Marschal Er hat ihr sein Herz geschenkt – und eines aus Wurst. Blöd nur, dass sie Vegetarierin ist. Doppelt blöd: Max Schneider aus Albstadt ist Metzger. So lief sein Date in der VOX-Show.







Max Schneider aus Albstadt bezeichnet sich selbst als ehrgeizig, zielstrebig und selbstbewusst. Bei einer Frau ist ihm Aussehen nicht so wichtig, für ihn zählen innere Werte. Der 20-Jährige war am Freitag in der VOX-Show „First Dates“ zu sehen. Das Konzept der Sendung ist simpel: Zwei Menschen haben vor laufender Kamera ihr erstes Rendezvous in einem Restaurant. Am Ende der Folge ziehen sie Bilanz und entscheiden sich für oder gegen ein zweites Date.