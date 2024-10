Metzger aus Freudenstadt: Martin Kohler holt in Tennessee den Barbecue-Saucen-Weltmeistertitel

Martin Kohler holt in Tennessee den Barbecue-Saucen-Weltmeistertitel

1 Martin Kohler zeigt stolz die Auszeichnung für die Sauce seines Teams. Foto: Kohler

Damit hat auch er nicht gerechnet: Martin Kohler, Metzgermeister aus dem Freudenstädter Teilort Wittlensweiler, hat den Barbecue-Weltmeistertitel geholt. Beim „Jack Daniels World Championship Invitational“ setzte sich sein Team in der Kategorie Saucen gegen alle Konkurrenten durch.









Link kopiert



Es ist ein Wettbewerb, bei dem Gäste aus dem Ausland kaum eine Chance haben: Bei der „Jack Daniels World Championship Invitational“ in Lynchburg im amerikanischen Bundesstaat Tennessee treten die besten Barbecue-Experten der Welt gegeneinander an. Und da Barbecue – also das stundenlange Räuchern von Fleisch im Smoker – eine amerikanische Tradition ist, kommen die meisten Teams aus den USA.