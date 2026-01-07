Metz hält emotionale Rede: So lief der Neujahresempfang der Stadt Ettenheim

Beim Ettenheimer Neujahrsempfang thematisierte der Bürgermeister die Stimmung in Deutschland und appellierte, dankbar zu sein. Zudem gab es auch einige Ehrungen.
Zwei thematische Schwerpunkte wählte Ettenheims Bürgermeister Bruno Metz beim Neujahrsempfang in der bis auf den letzten Platz gefüllten Stadthalle in seiner Rede: zum einen ein umfassenden Überblick über das Spektrum der kommunalpolitischen Leistungen im abgelaufenen und neuen Jahr, zum andern zu einer kritischen Stellungnahme zur vielfach zu hörenden kritischen Haltung der Deutschen zu ihrem Staat.