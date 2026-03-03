1 Marius Borg Høiby ist wegen neuer Vorwürfe angeklagt. (Archivbild) Foto: Ane Hem/NTB/dpa Kurz vor Start des Prozesses gegen ihn war der älteste Sohn von Norwegens Kronprinzessin erneut festgenommen worden. Jetzt ist Marius Borg Høiby wegen des Vorfalls angeklagt.







Oslo - Die Liste der Vorwürfe im Prozess gegen den ältesten Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit wächst. Nachdem Marius Borg Høiby kurz vor dem Start der Verhandlung gegen ihn Anfang Februar erneut festgenommen worden war, ist er nun zusätzlich in mehreren Punkten angeklagt. Die Vorwürfe: rücksichtsloses Verhalten und Verstoß gegen ein Kontaktverbot nach einem Vorfall in seiner eigenen Wohnung. Das berichtete die Nachrichtenagentur NTB am Dienstag.