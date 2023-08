Im Juli zeigte sich der Sommer von seiner regnerischen Seite – doch das kühl-nasse Wetter ist vorbei und der Sommer wieder zurück. Mit Temperaturen über 30 Grad, viel Sonnenschein und Gewittern.

Laut meteorologischem Kalender beginnt am ersten September jedoch schon der Herbst. Ob das Wetter bis dahin so warm bleibt?

Zu früh für eine glaubwürdige Prognose

„Im Netz kursieren bereits allerlei Prognosen die einen „Hitzeseptember“ oder den „ersten Wintereinbruch“ voraussagen. Wie das Wetter wirklich im September wird? „Dazu können wir noch keine konkreten Aussichten geben“, informiert Meteorologe Thomas Schuster vom Deutschen Wetterdienst. Der Grund: Die meisten Wettermodelle können nur eine Woche im Voraus konkrete Vorhersagedaten liefern. „Alles darüber hinaus ist aufgrund der aktuellen Wetterlage nicht sehr glaubwürdig." Als Beispiel schaut sich der Experte die wahrscheinlichen Tageshöchstwerte des ersten Septembers an. „Diese liegen zwischen 18 und 30 Grad, dementsprechend wird es noch undeutlicher, je weiter man in die Zukunft schauen würde“, erklärt Schuster.

20 Grad und kräftige Gewitter? Das Wetter in den kommenden Tagen

Die Wetterlage zum offiziellen Herbstbeginn ist ungeklärt – für die kommende Woche rechnet der Experte jedoch mit einem Wetter-Umschwung. Schuster vom DWD prognostiziert, „dass das derzeitige Hochdruckwetter mit knapp über 30 Grad bis einschließlich Freitag anhält.“ Danach kommt es in Deutschland zu einer „wechselhaften Witterung“, inklusive Schauern und teilweise kräftigen Gewittern. Ab Sonntag, den 27. August liegen die Tageshöchstwerte jedoch nur noch im Bereich 20 bis 24 Grad. „Diese Witterungsphase wird bis einschließlich Dienstag, den 29. August vorhergesagt.“

September 2022 war nass und sonnig

In die Zukunft schauen ist nicht möglich, ein Blick in den vergangenen September schon. 2022 war der September im Vergleich „äußerst nass und durchschnittlich sonnig“, dies ergaben die Auswertungen von rund 2000 Messstationen des DWD. Im Durchschnitt lag die Temperatur außerdem bei 13,4 Grad. In Baden-Württemberg gab es in der ersten Septemberhälfte sogar neun Sommer- und zwei Hitzetage, bevor die Temperaturen auf Herbstniveau sanken. Ob der September dieses Jahr ähnlich wird, wird sich noch zeigen.