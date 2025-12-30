Meteorologe prognostiziert: „Der Winter gibt Gas!“ So startet der Schwarzwald-Baar-Kreis ins neue Jahr

Trocken und klirrend kalt geht es an Silvester im Schwarzwald-Baar-Kreis zu – danach legt der Winter richtig los. Wann Schnee und Eisregen drohen und wie viel Neuschnee möglich ist.
Der Jahreswechsel im Schwarzwald-Baar-Kreis zeigt sich winterlich – aber zunächst ohne große Überraschungen. Diplom-Meteorologe Dominik Jung, Geschäftsführer der Q.met GmbH, rechnet an Silvester überwiegend mit trockenem Wetter. Bis ins neue Jahr hinein bleibt es seinen Prognosen zufolge meist niederschlagsfrei und kalt.