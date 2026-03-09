Meteoriteneinschlag: Feuerball in Koblenz – Was wir über den Meteoriten wissen

Auf einmal kracht in Koblenz ein Stück Weltall durchs Dach eines Wohnhauses. Die einen sind verängstigt, andere genießen ein seltenes Himmelsspektakel. Was war da los?
Koblenz - Sonntagabend, kurz vor 19 Uhr. Gerade ist die Sonne untergegangen, doch plötzlich leuchtet der Abendhimmel für einige Sekunden hell auf, Beobachter sprechen von einem "Feuerball". Ein Meteorit schlägt in ein Haus in Koblenz ein, doch auch Hunderte Kilometer lässt das seltene Ereignis Menschen staunen. Astronomen sprechen von einem "spektakulären Phänomen".