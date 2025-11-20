Metallica-Tribute in Schramberg: Krachende Metal-Show mit Sad

Von Beginn an gab es voll auf die Zwölf: Mit Titel wie „The Four Horsemen“, „Ride The Lightning“ oder „Battery“ zeigten Sad sofort, dass sie nicht als Kuschelrocker gekommen waren. Die harten Klänge kamen bei den zahlreichen Besuchern im ausverkauften Kulturbesen prächtig an. Gespielt wurden vorwiegend ältere Erfolgstitel aus dem Repertoire von Metallica – darunter auch echte Klassiker wie „Enter Sandman“, „Sad But True“ oder „Master Of Puppets“.